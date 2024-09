Pallanuoto | in Europa i ragazzi di Mistrangelo pagano l’inizio choc De Akker non basta Luongo Il Panathinaikos prende il largo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024)Atene 11 DeBologna 4ATENE: Risticevic, Portokalis, Nikolaidis, Papanikolaou 3, Georgaras, Alvertis 2, Kourouvanis, Sgouridis 3, Chatzigoulas, Papasifakis 2, Agkortsas 1, Rasovic, Asvestis. All. Mazis. DEBOLOGNA: Valle, Abramson, Rouwenhorst, Bragantini 1, Lucci, Gallo, Milakovich, Condemi,2, Cocchi, Urbinati 1, Pederielli. All.. Arbitri: Stanojevic e Marquez. Note: parziali 3-0, 4-1, 3-2, 1-1. AIX EN PROVENCE (Francia) Qualificazione appesa a un filo per la De, che dopo aver esordito nel girone qualificazione di Euro Cup, in corso di svolgimento a Aix En Provence, con la sconfitta di venerdì con lo Jug, ieri è stata battuta, in quella che era la sfida decisiva per il secondo posto, per 11-4 dal