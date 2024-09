Pagelle Napoli-Monza 2-0 | I voti della sesta giornata di Serie A

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di domenica 29 settembre 2024) Ilbatte ilcon un secco 2-0, consolidando la prima posizione in classifica. Gli azzurri di Antonio Conte giocano un primo tempo perfetto, con Politano e Kvaratskhelia che siglano le due reti decisive. Nella ripresa, ilgestisce il risultato, concedendo poco agli ospiti. Ecco lee il tabellino del match. Ledi2-0 Ecco ledi(4-3-3): Caprile 6: Non molto impegnato, risponde presente nelle poche occasioni. Di Lorenzo 6.5: Solido in fase difensiva, spinge quando necessario. Rrahmani 7: Comanda la difesa con sicurezza, perfetto negli anticipi. Buongiorno 7: Sempre attento e concentrato, si dimostra una garanzia. Olivera 6.5: Spinge bene sulla fascia fino alla sostituzione (46’st Spinazzola sv). Anguissa 7: Dinamico e dominante a centrocampo, recupera molti palloni.