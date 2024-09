Nel calcio si gioca troppo? Dati rimedi fin qui inutili e l’ipotesi dello sciopero

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di domenica 29 settembre 2024) Dentro un frullatore. Ilè una centrifuga che viaggia a velocità smodata, come in un film di Mel Brooks. Sempre più partite,te a ritmi il cui incalzare cresce, con un’intensità che non risparmia più nessuno. E con l’impressione che ogni correttivo non abbia altro effetto che imprimere l’ulteriore accelerazione. Né c’è alle vistedi un rallentamento. Anzi, ogni segnale indica la direzione ostinata e contraria: sempre più competizione, o sempre più partite nelle competizioni già esistenti. Così è nelle tre coppe europee per club come da volere dell’Uefa, così sarà nel caso del Mondiale per club (sempre che venga disputato, vista la penuria di finanziatori) voluto dalla Fifa. Di questo passo non ci sarà più nemmeno il tempo per allenarsi. Quanto alle ferie dei calciatori, rischiano di essere sempre più residuali.