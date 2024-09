Moto2 Aron Canet vince in solitaria a Mandalika 2 Ogura e titolo in vista 8 Arbolino

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 29 settembre 2024) La domenica del Grand Chelem perin. Nel GP d’Indonesia, 15° appuntamento del Mondiale 2024, lo spagnolo ha impresso a fuoco il proprio nome ando in solita questa gara, svettando dal primo all’ultimo giro, dopo aver ottenuto la pole-position e il giro più veloce di questo GP. Una domenica da urlo per l’iberico, in sella alla Kalex Fantic GP, che ha così conquistato la seconda affermazione in carriera in questa categoria e il 22° podio., dunque, si è imposto con 6.218 di margine sul giapponese Ai(MT Helmets – MSI) e 7.613 sull’altro spagnolo Alonso Lopez (Beta Tools Speed Up). Una top-5 completata dall’iberico Fermin Aldeguer (Beta Tools Speed Up), distanziato di 7.797 e dal sudafricano Darryn Binder (Liqui Moly Husqvarna Intact GP) a 8.097 dal vincitore.