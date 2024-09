Montagna maestra di vita Lezione speciale sulle Alpi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 29 settembre 2024) Lezioni sì, ma in alta quota. Si è svolto nei giorni scorsi la 16^ edizione del progetto "La Scuola va in", organizzatoadalla Fondazione Luigi Bombardieri in collaborazione con la Sezione Valtellinese di Sondrio del Cai, con lo scopo di avvicinare i giovani alla realtà, alla cultura ed alle problematiche della. L’iniziativa, che ha visto come promotori anche la Fondazione Aem del Gruppo A2a, Crédit agricole Italia, il Parco nazionale dello Stelvio e Società economica valtellinese, ha coinvolto nella fase di senumerose classi degli istituti Superiori della provincia di Sondrio e, in questa edizione, della provincia di Parma. In fase attuativa ha visto la partecipazione complessiva di 44 studenti provenienti da diversi Istituti, insieme ai loro docenti – ricordano dalla Fondazione Bombardieri -.