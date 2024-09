Mondiali di ciclismo Zurigo 2024 impresa di Pogacar L' ordine d' arrivo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024)(Svizzera), 29 settembre- L'ultimo atto deididiè la prova maschile élite: 273,9 km da Winterthur ache mettono in palio l'ambitissimo titolo iridato, che va a Tadej, il favorito numero uno che, come suo solito, non si accontenta di fare ma deve strafare. Lo sloveno scatta addirittura a 100 km dal traguardo, con un'azione che ricorda quella di Vittorio Adorni nel 1968, trovando l'alleanza per strada di Jan Tratnik prima di riattaccare a 77 km dalla fine, assestando un colpo epico che gli vale il ristretto ingresso nel novero di coloro che nello stesso anno hanno vinto Giro d'Italia, Tour de France e Mondiale: novero dove figurano i soli Eddy Merckx e Stephen Roche.