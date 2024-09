Marzabotto 80 anni fa la strage nazifascista Anpi | Memoria dell’Italia intera

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 29 settembre 2024) “Oggi, 80fa lanazista, con l’attiva collaborazione dei fascisti, a Monte Sole, nei territori di, Grizzana Morandi e Monzuno: 770 vittime. La più efferata d’Europa nel corso della seconda guerra mondiale. Oggi questa, la storia oggi interroga tutte le coscienze, chiede vigilanza, partecipazione democratica, senso di responsabilità per il presente e il futuro. Il nazi-fascismo ha distrutto milioni di vite, calpestato i diritti umani, criminalizzato, torturato e insanguinato il dissenso, segnato vergognosamente il mondo. E allora, mai più. Tutti con e per la Costituzione, faro e guida di civiltà, democrazia, diritti. Antifascismo, in una parola”. Lo affermano in una nota il presidente nazionale dell’, Gianfranco Pagliarulo, e quella di Bologna, Anna Cocchi. L'articolo, 80fa la