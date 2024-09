Malnate e Cantello salgono sul bus La richiesta all’Agenzia dei trasporti | Una linea tra le stazioni Rfi e Fnm

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 29 settembre 2024) Quasi 17mila abitanti la prima, 5mila la seconda.sono due importanti comunità situate in posizione strategica tra Varese e la Svizzera, lungo due linee ferroviarie ad alta frequentazione. Due centri collegati da una strada spesso molto trafficata: per ridurre il traffico veicolare e offrire un’opportunità in più di collegamento ai residenti di entrambi i paesi, le due amministrazioni comunali hanno presentato una propostaper il trasporto pubblico locale del Bacino di Como, Lecco e Varese. Laè di attivare un servizio di trasporto pubblico, unadi autobus, tra leFnm die Rfi di Gaggiolo.