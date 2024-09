L’Olimpia Milano parte male | il campionato inizia con un capitombolo a Trieste

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024)- Una sorpresa inaspettata e negativa, cosìcon una sconfitta ala stagione dei milanesi. E' la neopromossa giuliana a battezzare la stagione dell'Olimpia con un 84-78 ottenuto in un PalaRubini davvero infuocato. Per i biancorossi un enorme passo indietro visto che non ci si può appellare alle stanchezze della coppa o alle problematiche di amalgama dovute al turnover.si presenta con i 12 già impiegati in Supercoppa, ma non trova praticamente mai il ritmo della partita finendo per rincorrere unache ricalca appieno (anche nei giocatori) la Varese frizzante di un paio di anni fa. Sono infatti Colbey Ross e Markel Brown che fanno impallidire l'Armani segnando in coppia ben 40 punti, come anche il fresco ex Valentine che dimostra il suo valore con 19 punti.