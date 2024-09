La tragedia di Scarponi | Frase choc sui ciclisti Basta denuncio Feltri Mio fratello ucciso ancora

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 29 settembre 2024) Ancona, 29 settembre 2024 – “Abbiamo dato mandato al nostro avvocato Tommaso Rossi di predisporre una denuncia querela che presenteremo alla competente Procura della Repubblica. Lo faremo nei prossimi giorni”. Marcodel campione di ciclismo deceduto in strada proprio mentre si allenava, è deciso. Non può essere altrimenti dopo le affermazioni nei giorni scorsi di Vittorio, giornalista e politico, durante un evento: “A Milano quello che mi dà fastidio sono le piste ciclabili, imi piacciono solo quando vengono investiti”. Parole vergognose pronunciate per giunta nel giorno del compleanno deldi Marco, Michele, lo scorso 25 settembre.