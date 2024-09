La scatola onirica sospesa tra Leopardi e la ricerca dell’Io

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024) Un milanese che pensa. Potrebbe sembrare riduttiva tale sigla per questo libro ennesimo di Maurizio Cucchi, poeta e letterato di lungo corso. E però forse è la migliore, la più sintetica per un libro composto, arrovellato, e pur aereo, che mette in scena – con varietà di quadri – lo strenuo tentativo di individuare il segretoe del suo stare al mondo. E lo fa come sempre da una metropoli – scegliendone una strana periferia, il borgo Casa Cucchi – che porta i segni di una condizione occidentale, di una modernità esplosa e frantumata, essendo frantumato l’io, il punto di vista. Un io disperso; per riprendere un titolo d’esordio di Cucchi. Quel titolo è spesso interpretato solo come sparizione di un certo soggetto prossimo allo scrittore ma a ben vedere era già segno di una dispersione