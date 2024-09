Klanjscek si prende subito la scena con le triple L’Andrea Costa può sorridere alla prima uscita

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 29 settembre 2024) Up Andrea84 Fidenza 67 UP ANDREA: Pavani, Restelli 12, Benintendi ne, Toniato 8, Filippini 10,34, Chiappelli 2, Martini 9, Fea 1, Sanguinetti 4, Zedda 4. All. Angori. FOPPIANI FIDENZA: Galli, Valsecchi 2, Restelli 8, Ghidini 8, Scattolin 4, Diarra 6, Valdo 20, Banella, Bellini 3, Ranieri 4, Pezzani, Mane 12. All. Bizzozi. Arbitri: Villa e Martinelli Note: parziali 32-19; 58-33; 73-46. Tiri da due: 20/35, 19/39. Tiri da tre: 10/25; 10/27. Tiri liberi: 14/19; 11/18. Rimbalzi: 41; 35. Buonissima laper l’Up Andrea. I biancorossi vincono e convincono all’esordio in campionato grazieforza balistica di ungià calato nel ruolo di leader di un’Andreache ha mostrato concentrazione per tutta la gara contro una Fidenza forse troppo giovane.