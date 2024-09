Golf Angel Hidalgo vince l’Open di Spagna | Rahm battuto al playoff

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 29 settembre 2024)die lo fa alla seconda buca di spareggio contro il fenomeno Jon, asso della Superlega araba. Primo titolo sul DP World Tour per il 26enne di Marbella, che al Club de Campo Villa (par 71) chiude le 72 buche regolamentari con uno score di 270 (-14) colpi, proprio come ilista più pagato al mondo. A far la differenza, al play-off, è stato un birdie dinella seconda buca. “Devo ringraziare la mia famiglia, il mio caddie e tutte le persone che mi sono state vicino. Realizzo il sogno di una vita,re qui è qualcosa d’inspiegabile”, ha detto, tra le lacrime,. Terzo posto per un altro spagnolo, David Puig. Il 22enne di La Garriga, anche lui della LIV, ha chiuso il torneo con 274 (-10) al fianco dell’inglese Tommy Fleetwood e di altri quattro concorrenti. Uscita al taglio per Matteo Manassero con uno score di 148 (+6).