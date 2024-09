Gigi Buffon e Ilaria D’Amico sposi | i look e chi era la famosissima testimone della sposa

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di domenica 29 settembre 2024) L’ex calciatoree la conduttrice televisivasono convolati a nozze ieri, sabato 28 settembre. Il matrimonio, rinviato per via degli Europei di calcio, si è celebrato a Villa Olivia a San Pancrazio, tra le colline lucchesi, alla presenza di 250 invitati. Tra questi, tante personalità del mondo dello spettacolo e dello sport come i giornalisti Costanza Calabrese e Dario Maltese. Ma anche Fabio Caressa, sua moglie Benedetta Parodi e la conduttrice Victoria Cabello. Oltre ad Andrea Barzagli, Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini, ex compagni di squadra di. I tre, poco prima delle nozze, hanno dedicato al neo sposo un video-messaggio video. “Noi siamo pronti a difendereone come l’abbiamo fatto in carriera. Siamo pronti a divertirci e a passare una bella serata“, hanno detto nel filmato.