FC 25 SBC Sfida RTTK 2

Leggi tutta la notizia su imiglioridififa

(Di domenica 29 settembre 2024) Ecco una guida completa dedicata alla SBC “2? disponibile in Ultimate Team su EA FC 25 da oggi 27 settembre contestualmente alla prima promo dell’anno dedicata alle competizioni europee maschili e femminili. Prima di scoprire come completare la2 vi lasciamo due link utili: Guida alla promo: come ottenere gli upgrade Tutti i giocatori della promoTeam 12 Sfide: 1 Ripetibile: NO Scadenza: 2 ottobre Premio: 1x pacchetto zinco premium scambiabile 1 – 433(4) Giocatori primo proprietario: min 1 Nazionalità in rosa: min 5 Oro: Min. 9 ogg. giocatore Intesa totale: min 22 Ricordiamo che EA Sports FC 25 è disponibile in tutto il mondo dal 27 settembre su Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, PC e Nintendo Switch.