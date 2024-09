Faenza giovani rampanti In 9 anni crescita record

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 29 settembre 2024) Un settorele da. In soli novela Raggisolaris Academy, società che rappresenta leli dei Raggisolaris, ha raggiunto risultati incredibili, partendo ‘da zero’. Nell’aprile del 2015 è infatti nata la società del presidente Cristian Fabbri e ora può vantare il maggior numero di atleti tesserati nel minibasket nella provincia, la partecipazione a tutti i campionati regionali Eccellenza (Under 19, Under 17 ed Under 15) e Gold (Under 14, Under 13 ed Esordienti) compreso quello di Under 19 Eccellenza (il massimo torneo nazionale), la nascita nel 2018 di una struttura privata polifunzionale denominata Campus e una foresteria che ospita una decina di atleti provenienti da tutta Italia.