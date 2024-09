Elezioni provinciali Ecco tutti i candidati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 29 settembre 2024) Ventunoe 430 elettori. Sono questi i numeri che caratterizzeranno lealla Provincia di Ascoli, in programma oggi a Palazzo San Filippo. Il seggio sarà aperto dalle 8 alle 20 e a votare saranno i sindaci e i consiglieri comunali dei 33 Comuni del Piceno. Ad essere rinnovato, però, sarà soltanto il consiglio provinciale, visto che alla presidenza resterà ancora Sergio Loggi, il cui mandato non è ancora scaduto, al contrario di quello relativo ai consiglieri. La missione di Loggi, infatti, terminerà solo nel dicembre del 2025, dunque tra poco più di un anno, quando si tornerà alle urne per rinnovare il presidente. Restando all’attualità , dunque alleodierne, dopo che era sfumata la possibilità di addivenire ad un accordo tra tutte le forze politiche del territorio, si è arrivati ad una tornata che vedrà misurarsi idi ben tre liste.