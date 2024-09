De Laurentiis non resiste twitta e prova a rovinare la serata a Conte | Per scaramanzia non diciamo nulla

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 29 settembre 2024) Denon: “Pernon”. FiguriamociAurelio Denon. Vede il Napoli in testa alla classifica ela tela che pazientemente sta tessendo Antonio. Un tweet inutile ma il presidente lo conosciamo. È fatto così. Pernon— AurelioDe(@ADe) September 29, 2024: «Stiamo lavorando per rimettere le fondamenta per riportare il Napoli a essere competitivo» Antonioa Dazn prima di Napoli-Monza. Parla di Parolo che è lì a intervistarlo. «È stato un mio giocatore in Nazionale, ho grande affetto nei suoi confronti». Quanto è importante dare le palle pulite a Lukaku?: «Dobbiamo essere bravi in fase di costruzione, dobbiamo trovare quei giocatori che possono darci la possibilità di attaccare, dobbiamo essere molto bravi in costruzione.