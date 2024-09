Dazn | dopo i gol Kvara abbraccia Ngonge e Politano Spinazzola

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 29 settembre 2024) Nel post partita della sfida contro il Monza, vinta dal Napoli per 2-0, negli studi disi commenta non solo la posizione di classifica della formazione di Conte, ma soprattuto il cambio di passo e di mentalità che sembra esserci rispetto all’anno scorso.i gol Alessio de Giuseppe ha parlato della differenza di atmosfera che si respira rispetto alla scorsa stagione «Conte ha riportato anche la gente allo stadio, una cosa che l’anno scorso non era così frequente qui a Fuorigrotta. Colori, sensazioni e rumori che ricordano l’anno dello scudetto. Uno stadio molto più coinvolto anche nella scaletta pre partita dove sono tornare certe canzoni. Sono tornate anche certe persone, proprio Luciano Spalletti, una presenza quasi mistica. Poi quello che vediamo da bordo campo è il coinvolgimento di tutta la squadra, anche e sopratutto di quelli in panchina.