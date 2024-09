Dall’Albania a Forlì | l’arte di Sadikaj e Merja

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 29 settembre 2024) ‘Labirinto’ è il titolo della mostra di Dana, allestita fino al 28 novembre alla Galleria Manoni 2.0 di corso Garibaldi 55/A. La mostra comprende anche opere di Shaban, anche lui alla sua prima esposizione pubblica. I due giovani creativi sono appassionati d’arte a cui si sono dedicati fin dall’adolescenza. Danaè nata a Fier, nella Repubblica d’Albania, nel 1990, poi, nel 2020 si è trasferita in Italia, a, dove abita tuttora. Ha mostrato, fin da bambina, interesse e predisposizione per le arti figurative, tanto da vincere un premio quand’era adolescente. Il suo interesse predominante è la pittura astratta, in particolare la tecnica di arte fluida, basata sull’utilizzo di colori acrilici, particolarmente adatta ad esprimere il suo temperamento e la sua forza espressiva.