Conte non si accontenta ecco cosa vuole | Claudia Fusani campo largo senza futuro

(Di domenica 29 settembre 2024) "Il? Ci sono molti galli in quel pollaio":lo ha detto in collegamento con 4 di Sera weekend su Rete 4. Poi si è soffermata soprattutto su uno dei membri di quella coalizione, il leader del Movimento 5 Stelle: "Sicuramente c'è, che è convinto di poter tornare a Palazzo Chigi. E quindi lui non si acnta della propria forza, è convinto di essere lui il grande federatore nonostante le sconfitte avute alle elezioni europee e a quelle amministrative. Lui è convinto di questo anche perché, essendo arrivato a Palazzo Chigiaver mai fatto politica, non mi pare una personalità in grado di fare lo sparring partner a qualcun altro. Luiessere la prima voce del coro". A intervenire nel dibattito anche il condirettore di Libero Pietro Senaldi, pure lui ospite del talk, che ha detto: "Nella politica comandano i numeri.