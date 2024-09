Conferma il trend positivo la Casertana | pareggio meritato a Cerignola

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di domenica 29 settembre 2024)(Alfredo Stella). Audacevs0 a 0. Primo tempo a favore degli uomini di Iori che dettano i ritmi della gara. È l’espulsione di Kontek nella ripresa a cambiare l’inerzia della gara, con lacostretta a soffrire per oltre mezz’ora. Parte meglio laanche se per il primo vero squillo bisogna attendere 18 con un tiro di Collodel che deviato termina di poco in angolo alla destra di Saracco. Si fa vivo ilal 33’ con un colpo di testa di Coccia spedito malamente verso la linea laterale. È Carretta al 42’ ad impegnare severamente Saracco che è costretto a mettere in angolo. Sul calcio dalla bandierina è Paglino che da fuori costringe ad un’altra parata Saracco che sul pallone proveniente dalla sua sinistra smanaccia la sfera. Una buonacon Carretta e Bakayoko su tutti, un centrocampo attento e sempre lucido nelle ripartenze.