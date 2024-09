Cina | prevendite botteghino per vacanza Giornata nazionale superano 100 mln di yuan

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 29 settembre 2024) Pechino, 29 set – (Xinhua) – Il ricavo dellealdellaper la prossimadellaha superato ad oggi i 100 milioni di(circa 14,3 milioni di dollari). I dati dalla piattaforma online di dati cinematografici Maoyan mostrano che tre produzioni nazionali – “Bureau 749”, “Tiger Wolf Rabbit” e “The Volunteers: To the War 2” – sono attualmente in cima alla classifica delle vendite anticipate. Il film di fantascienza “Bureau 749” ha guadagnato quasi 35 milioni dinelle, seguito dal film di crimine “Tiger Wolf Rabbit” condi 25,5 milioni di. I due film usciranno martedi’, il primo giorno delle festa di sette giorni. Il debutto di “The Volunteers: To the War 2”, il secondo capitolo della trilogia sulla guerra diretta da Chen Kaige, e’ previsto domani.