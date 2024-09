Che cerchiate un look da ufficio o per il tempo libero la maison francese ha la risposta giusta Con un tocco di sensualità che non guasta mai

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di domenica 29 settembre 2024) Lusso casual e maestria artigianale, queste le due parole d’ordine di Hermès per la Primavera/Estate 2025. Alla Paris Fashion Week, la direttrice creativa Nadège Vanhée-Cybulski ha presentato una collezione dal titolo “Inside the Workshop”, un omaggio sia al lavoro meticoloso degli artigiani nei laboratori Hermès, sia al ruolo che l’abbigliamento gioca nella vita quotidiana delle donne moderne. Con un’attenzione particolare alle esigenze di chi cerca una “divisa personale chic”, Vanhée-Cybulski ha proposto capi versatili e raffinati, perfetti per affrontare sia il mondo del lavoro che il