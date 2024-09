Champagne e broccoli | la modella 96enne Daphne Selfe svela i segreti della sua longevità

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024) La bellezza non ha età, si dice spesso. Sarà d’accordo ancheinglese che nel 1998 tornò in passerella, alla veneranda età di 70 anni, dopo diversi anni in cui è rimasta lontana dal mondo delle sfilate. Così, è diventata una fashion icon, con ingaggi per brand iconici come Dolce&Gabbana. E a distanza di 27 anni, oggi, è ancora sinonimo di fascino, eleganza e, perché, nonostante le rughe, continua ad affrontare la vita con lo stesso sorriso di quando, a 21 anni, sbarcò nella moda. La fama, però, è arrivata proprio nella sua seconda vita, quando, nonostante l’età ritenuta da molti un ostacolo, è tornata a fare quello che più le riusciva bene: sfilare.