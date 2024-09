Benedetta Parodi e Fabio Caressa chi sono i figli e cosa fanno nella vita

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 29 settembre 2024) Dal matrimonio traarrivati i tre, Matilde, Eleonora e Diego nati nel 2002, 2004 e 2009. Il giornalista sportivo e la conduttrice saranno ospiti del nuovo appuntamento di Verissimo, in onda oggi dalle 16:00 su Canale 5, dove presenteranno il libro scritto a quattro mani Calcio e Pepe. Insieme è meglio edito da Sperling&Kupfer. La celebre coppia è convolata a nozze nel 1999 e tre anni dopo la famiglia si è allargata con l’arrivo della primogenita Matilde. Ventiduenne con una grande passione per la musica, conseguito il diploma decide di trasformare la sua passione in un percorso professionale. “Scrivo i testi nelle note del mio telefono Ho 700 mila note e 800 memo vocali. Scrivo quello che vivo. Lo trovo liberatorio. Ho anche un diario segreto e poi amo leggere.