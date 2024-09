Basket Cividale Unieuro Forlì 77-69 | i biancorossi si fermano nel debutto stagionale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024), 29 settembre 2024 –si ferma anelin campionato. L’è uscita con le ossa rotte per 77-69, al termine di un lungo inseguimento nel punteggio che ha riservato ben poche soddisfazioni. Bene Parravicini (21 punti), che ha però trovato scarso supporto dai compagni di squadra. Mercoledì sera si torna già in campo, all’Arena, contro Cento. La Pallacanestro 2.015 parte bene, coinvolgendo tutti i propri terminali offensivi e tenendo la testa avanti: 8-13 dopo 5’.batte un colpo dall’arco con Dell’Agnello, poi, con tre triple a cavallo di prima e seconda frazione, vola sul +9 (26-17), prima di toccare anche il +12 (31-19). L’è in difficoltà ma, tamponando finalmente il pitturato ed approfittando di alcune transizioni, rialza la testa in un amen (33-32).