007 missione Papeete | tutti i dossier costruiti dagli spioni per distruggere Salvini

(Di domenica 29 settembre 2024) Dall'ombra della 'ndrangheta all'estate del, fino agli affari con la Russia. È l'ossessione degliper la Lega, come emerge dai nuovi atti dell'inchiestaaggio, in cui sono riportatigli accessi abusivi che il finanziere Pasquale Striano ha perpetrato dal 2018 al 2022, setacciando su richiesta i nomi dei big del partito di Matteoper fornire ai giornalisti de L'Espresso-Domani i documenti riservati per le loro esclusive. Una marea di inchieste, per addensare le ombre sul Carroccio e minare la credibilità di una forza politica che, in quel frangente, stava vivendo un momento cruciale. E le intrusioni spasmodiche del capo del verminaio dell'Antimafia iniziano proprio con l'exploit di quel 17,4 per cento alle Politiche che aveva consacratocome il leader più amato del centrodestra.