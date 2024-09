Vola una bestemmia durante il collegamento da Napoli a La vita in diretta ma Matano non se ne accorge Polemiche sui social | Inaccettabile

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) Animi accesi, anzi, accesissimi ierila puntata del venerdì de Lain, il talk pomeridiano di Rai1 leader di ascolti. Tutto è cominciatounda, dove l’inviata Barbara Di Palma ha incontrato Antonio Borrelli, un cantante neomelodico che tutti conoscono come Topolino, famoso per esibirsi dal balcone della sua casa al secondo piano di via Atri, all’incrocio con via dei Tribunali. Contro Topolino è partita nei giorni scorsi l’ennesima petizione, indirizzata al Prefetto, al Questore e al Sindaco di, a cui commercianti e residenti della zona chiedono di intervenire immediatamente.