Viabilità Roma Regione Lazio del 28-09-2024 ore 16 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 28 settembre 2024)DEL 28 SETTEMBREORE 16.20 MATTEO BERTONCINI UN SALUTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DALLA FIRENZE, DOVE RACCOMANDIAMO DI PRESTARE ATTNEZIONE PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELL’USICTA DI ORTE, IL SINISTRO AL MOMENTO NON CAUSA DISAGI ALLA VIABILITA’ SUL RACCORDO ANULARE, IL TRAFFICO REGOLARE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA SULLA NETTUNENSE INVECE CODE PER TRAFFICO ALL’ALTEZZA DI PAVONA VERSO APRILIA E SULLA CASILINA CODE A TRATTI DAL RACCORDO A LAGHETTO MELLE DUE DIREZIONI INFINE, IL TRASPORTO PUBBLICO, CONTINUANO SULLA METRO MARE I LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA LINEA AEREA, È ISITUITA QUINDI DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ LA CHIUSURA ANTICIPATA DELLA LINEA CON LE ULTIME PARTENZE DAI CAPOLINEA DI COLOMBO E DI SAN PAOLO ALLE 21.