Uomini e Donne anticipazioni registrazione 28-09-2024 | Valerio torna dopo lo schiaffo una dama abbandona

(Di sabato 28 settembre 2024) Ladel 28 settembrediè stata carica di colpi di scena. Mentre Maura sembra aver lasciato definitivamente il programma, altre dinamiche tra corteggiatori e dame si sono intensificate.e Gemma Galgani, protagonisti di un acceso confronto con tanto di, si sono chiariti ma lui dichiara di non voler proseguire con una donna come lei. A complicare la situazione, la scoperta delle serate dicon Giorgio Manetti ha creato nuove tensioni, spingendolo a lasciare lo studio. Nel frattempo, baci e delusioni si susseguono tra Matteo, Morena, Margherita e Mario, con Andrea che palesa interesse per Martina. Francesca, infine, affronta la freddezza di Federico, mentre Alessio continua il suo percorso con Jenny.