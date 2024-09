Turista cade nella laguna di Venezia e scompare sott’acqua il titolare di una pizzeria si tuffa e le salva la vita | I bimbi stavano urlandomi sono buttato

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) Ha visto una donna scivolare, poire, e non tornare più su. Quindi, il gesto, definito eroico, ma che è nato forse naturalmente, da quell’istinto dire chi è in difficoltà. Così, si è lanciato in acqua e hato quella giovane madre dalle fauci di un torrente che, inebilmente, l’avrebbe trattenuta a fondo. È successo a, intorno alle 15.30 di giovedì 26 settembre, nei pressi della Giudecca, il canale che sfocia nel bacino di San Marco. Lì, dove non si tocca, unafrancese ha visto la bimba avvicinarsi incautamente alla riva e, spaventata, è corsa a fermarla. Ma è scivolata, finendo lei stessa per essere inghiottita dalle acque del canale. Per sua fortuna, ad assistere alla scena c’era anche Fabio Bognolo,dellaAe Botti alla Palanca, dove la donna stava mangiando insieme alla famiglia.