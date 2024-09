Tragedia sulla Provinciale a Camerota | bilancio di un morto e cinque feriti

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 28 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa)- È di una persona deceduta epersone ferite, ildel grave incidente stradale che si è verificato questo pomeriggio lungo la stradache collega la Valle del Bussento al Golfo di Policastro, nel comune di. Per cause ancora in corso di accertamento, due autovetture si sono scontrate. Ben 5 le persone gravemente ferite e una donna è deceduta sul colpo. Isono stati trasportati presso l'ospedale di Vallo della Lucania dove restano ricoverati in gravi condizioni. Sul posto i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza la strada e le autovetture. Presenti anche i carabinieri della Compagnia di Sapri per i rilievi e le indagini del caso.