Strage Nuoro i particolari agghiaccianti | Si è accanito sulla moglie

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 28 settembre 2024) Roberto Gleboni, l’uomo che ha compiuto lafamiliare a, era un operaio di 50 anni, dipendente di Forestas e sindacalista della Fai Cisl. Amante delle armi, le deteneva regolarmente in casa. Dietro l’immagine di uomo tranquillo e disponibile, si nascondeva una passione pericolosa che lo ha portato a uccidere laGiusi Massetti, 43 anni, e due dei suoi figli, Martina di 26 e Francesco di 11 anni. Dopo aver freddato i suoi cari, ha ferito gravemente un altro figlio, il vicino Paolo Sanna e sua madre, prima di togliersi la vita.è ancora sotto choc, mentre continuano le indagini per far luce sul massacro. Le indagini si approfondiscono per chiarire le motivazioni che hanno portato Roberto Gleboni a compiere un atto così estremo. Le ricerche si concentranomalattia della, Giusy Massetti, e le difficoltà finanziarie che la famiglia stava affrontando.