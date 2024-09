Stefano Pasetto racconta il suo documentario Fuori dal Mondo | Vivere l’Asinara

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di sabato 28 settembre 2024), regista di documentari, ha presentato al Festival Visioni dalil suo ultimo progetto: “dal”, che esplora la vita solitaria e artistica di Enrico Mereu, ex guardia carceraria e ora scultore sull’isola del. Il, girato in diverse stagioni, scava nelle profonde connessioni tra uomo e natura, rivelando la trasformazione personale di Mereu e il suo rapporto con l’arte.ha condiviso con noi i retroscena della produzione e le difficoltà di realizzare un’opera in un luogo così isolato. La genesi del progetto: un incontro casuale e affascinante Il progetto è nato da una curiosità online.ha scoperto Mereu mentre navigava su internet e ha notato le sue sculture uniche, create da tronchi portati dal mare e scolpiti con un forte senso ecologico.