Salernitana-Catanzaro | le probabili formazioni

(Di sabato 28 settembre 2024) Gara valida per la settima giornata del campionato italiana di Serie B 2024/2025. Si affrontano due squadre in ritard sulla tabella di marcia visto la volontà di entrambi di navigare nei piani alti della classifica.si giocherà domenica 29 settembre 2024 alle ore 15 presso lo stadio Arechi.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I granata sono in crisi con tre sconfitte nelle ultime quattro partite, compresa quella in Coppa Italia, e in classifica sono appena sopra la zona retrocessione con appena 7 punti. La squadra di Martusciello ha quindi bisogno di rialzarsi subito per evitare di allontanarsi ancor di più dalla vetta. Situazione analoga tra i calabresi che hanno soli 6 punti in altrettante partite e che nelle ultime due uscite hanno raccolto soltanto 1 punto, frutto della sconfitta con la Cremonese e il pareggio con il Cittadella.