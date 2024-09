Rinascita l’assist di Maggioli La squadra è forte e ambiziosa Vogliamo avvicinarci alla serie A

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 28 settembre 2024) di Loriano Zannoni Il mondo biancorosso non vede l’ora. Lo si avverte per strada, in ogni angolo della città e ovviamente anche al Flaminio, che raduna 100 persone anche per un semplice allenamento di prestagione. Con Udine avrà inizio una cavalcata di regular season lunga 7 mesi e 38 partite. L’attesa èed è testimoniata anche dal numero uno diBasket Rimini, Paolo. Presidente, quanta voglia c’è di cominciare? "Tanta, ma il digiuno di basket ormai è agli sgoccioli. Ci siamo, finalmente si gioca". È soddisfatto dellacreata sul mercato? "Crediamo di aver allestito una. Tutto questo senza partire da zero, ma mantenendo un’ossatura di sei giocatori importanti dall’anno scorso. Gli innesti sono di grande livello, in alcuni casi grandissimo. È tornato un leone come Bedetti, uno che conosciamo bene.