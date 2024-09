Ricordo di Sandro Banchellini a cura del Gruppo Volontari Antincendio Fratelli del Moro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 28 settembre 2024) Vicopisano 28 settembre 2024-Pubblichiamo undeldeldi Vicopisano, di cui, vittima del recente incidente stradale in Lavoria¬†faceva parte.¬†¬† "Quando si ricevono notizie del genere, sulla perdita di una persona cara, si sa, sono tanti i sentimenti che si possono provare. Innanzitutto, incredulit√†: non pu√≤ essere vero. Si tratta simente di un errore, non √® possibile che sia accaduto! Si resta sbigottiti, in quanto comunque uniti in un modo pi√Ļ o meno grande da affetto, da amicizia. E tutto quello che stavi facendo, sentendo, provando nel momento prima di quella maledetta notizia svanisce, all'improvviso. Inizi a pensare a quella persona. Lo fai con tutte le forze, per restare attaccati al, non puoi perderla di nuovo, almeno dentro di te, deve restarci, almeno l√¨.