Ragazzi che uccidono Vivono sospesi tra reale e virtuale La psicologa | insensibili all’orrore

(Di sabato 28 settembre 2024) Roma, 28 settembre 2024 – L’ultimo, diciassette anni, ha conosciuto la sua vittima on line. Erano sedicenni gli assassini di Thomas Christopher Luciani, per i quali secondo i magistrati l’unico intento era “uccidere e causare sofferenza”. E sedici anni aveva il baby killer di Giovanbattista Cutolo, Giogiò, ammazzato senza motivo. La vita desacralizzata, la morte ridotta a evento banale. E nessuna riflessione sulle conseguenze. Come se anche il gesto più atroce fosse rimediabile. Come in un film. LaAnna Oliverio Ferraris rimprovera Roberto Saviano quando dice che i giovani vanno informati sul corredo di violenze della mafia: “Perché insistere? Sanno già tutto: che il cattivo ha la meglio, che si diventa un grande boss ammazzando. L’eroe negativo eccita e porta a identificarsi.