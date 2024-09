Premier League 2024 2025 | Gordon risponde a Gvardiol il City pareggia in casa del Newcastle

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 28 settembre 2024) Il Manchesterviene fermato dalnella partita valida per la sesta giornata della. Al St. James Park, infatti, termina 1-1, con gli uomini di Guardiola che quindi incappano nel secondo pareggio consecutivo, salgono a 14 punti e ora rischiano di subire il sorpasso da parte di Liverpool e Aston Villa. La partita si sblocca al 35? dopo un’ottima giocata di Grealish a pescare in area, che con una sterzata degna di un attaccante si crea lo spazio per tirare e battere sul secondo palo Pope. Ma ilè in partita e in diverse situazioni crea i presupposti per il pareggio, che arriva al 58?: Ederson atterrain area, e lo stesso centravanti si presenta sul dischetto, spiazzando l’estremo difensore brasiliano. Le Magpies confermano il buon avvio di stagione, salendo a 11 punti.