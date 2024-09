Pioggia e crollo delle temperature Giuliacci e le date da tenere d' occhio

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 28 settembre 2024) Dalla fine di settembre fino al 12 ottobre. Il colonnello Mariopresenta previsioni meteo e tendenze per i prossimi giorni e settimana e non mancano le sorprese. Innanzitutto l'autunno inizia con un passo "vecchio stile", avremo la stagione "di una volta" in cui prevarranno le piogge eanche al di sotto della media, soprattutto al centro-nord. In un video sul canale YouTube Meteo, l'esperto spiega che in questo frangente avremo "quattro fasi" meteo piuttosto distinte. La prima parte domenica 29 settembre quando sono previsti cieli sereni ma anche un "termico al nord e nelle regioni adriatiche, anche di 10 gradi", in misura minore anche sulle altre regioni.