Paola Caruso e il dramma del figlio | Non tornerà più come prima

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 28 settembre 2024) Emozioni forti nella puntata di sabato 28 settembre di Verissimo. Tra gli ospiti del programma condotto da Silvia Tofffanin su Canale 5 c'è, che ha raccontato gli ultimi aggiornamenti dellatica vicenda del, vittima di un errore medico mentre erano in vacanza a Sharm el-Sheikh, in Egitto, due anni fa. Al piccolo è stata fatta una iniezione che ha lesionato il nervo sciatico. Da lì un lungo calvario. "Barcollo ma non mollo, vado avanti e cerco di superare gli ostacoli in ogni modo. È così da due anni.