Pallamano | Teamentwork Albatro ancora a segno Sassari e Brixen ok

(Di sabato 28 settembre 2024) Tutta la 4a giornata della stagione regolare 2024-2025 della Serie A Gold diè andata ufficialmente in archivio. Ecco quali sono i risultati maturati sui vari campi della massima categoria italiana maschile. Il Teamnetworkcontinua a marciare a punteggio pieno dopo aver battuto anche il Camerano con lo score di 31-28, mentre a una sola lunghezza si trovano il Cassano Magnano e il Bolzano, che si sono rispettivamente imposti in trasferta e in casa con gli score di 30-34 sul Secchia Rubiera e di 38-37 nel duello contro gli Alperia Black Devils. Successi larghi poi per, 28-34 in casa del Macagi Cingoli, e per il Conversano, 30-40 nella tana dello Sparer Eppan. A chiudere il programma sono poi arrivate le affermazioni del, a domicilio 29-31 in casa del Pressano, e del Fasano sul Chiaravalle per 27-22.