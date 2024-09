Orsi | Napoli Conte ha cambiato modulo perché ha capito che McTominay è imprescindibile

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di sabato 28 settembre 2024) Nando, ex portiere e oggi opinionista, è intervenuto a ‘Giochiamo D’Anticipo’ su Televomero, parlando dell’inizio di stagione dele della gara che gli azzurri hanno vinto contro il Palermo in Coppa Italia: “Vittoria con il Palermo? Non so che spunti possa aver trovato, ma è stata un’occasione per far giocare le seconde linee. Si è vista una netta differenza con le riserve dei rosanero. Dal mio punto di vistaha fatto bene a cambiare. lo penso che a dicembre, nella gara con la Lazio, vedremo in campo la stessa formazione a prescindere dagli infortuni. L’allenatore azzurro ha avuto il merito di riportare entusiasmo nell’ambiente azzurro, una nota positiva era lo stadio pieno di tifosi. Campionato? Secondo me quest’anno c’è una Serie A ‘democratica, potrebbe anche vincere il Milan che con l’Inter ha fatto una gara meravigliosa.