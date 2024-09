Napoli contro il Monza tornano i titolarissimi Sky

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 28 settembre 2024) A Sky Sport l’inviato Massimo Ugolini dà alcuni aggiornamenti sule sulla probabile formazione che scenderà domani in campo. Anguissa e McTominay dal primo minuto Queste le sue parole: «Questa mattina c’è stato l’allenamento. Ilha segnato 9 gol in campionato, 3 sono arrivati dalla difesa. Due segnati da Di Lorenzo e uno da Buongiorno. Ovvio che serve un contributo maggiore da parte degli attaccanti, ma Kvara e Lukaku ne hanno segnati già 4 in due. Entrambi a seccola Juve, un’intesa che sicuramente deve essere perfezionata. Torneranno in campo entrambi dal primo minuto con Politano, ci saranno anche Anguissa e McTominay dal primo minuto, 4-3-3 con la difesa che cambia in toto tranne per Caprile, ci saranno Olivera e Di Lorenzo con Buongiorno e Rrahmani.