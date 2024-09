MotoGP GP Indonesia 2024 Marquez | Non mi aspettavo di salire sul podio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 28 settembre 2024) Marcha parlato al termine della gara sprint del GP d', quindicesima tappa del Mondiale di: "In mattinata il Q2 è stato un incubo, mentre il gara, con le gomme che iniziano a calare, mi trovo meglio. Non miassolutamente disuldopo le qualifiche". Il pilota spagnolo ha poi analizzato la gara ai microfoni di Sky Sport: "La partenza è stata buona, ma niente di particolare. Sorpasso Bastianini? Lui è stato bravissimo mentre io nel secondo settore non vado bene. Ripenso ancora all'errore commesso in Q2: purtroppo in qualifica non riesco a fermare la moto". In vista della gara di domani, infine: "L'obiettivo è il quinto posto: posso farcela se parto bene".GP: "Non midisul"