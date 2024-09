Morte di Maria Campai la sorella accusa | Il killer aveva un complice

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 28 settembre 2024) Il tragico omicidio diha scosso l’intera comunità, ma per la famiglia della vittima ci sono ancora troppi interrogativi. Il 17enne, che ha confessato di aver uccisosenza apparente motivo, ha dichiarato di aver agito per “vedere cosa si prova a uccidere”. Tuttavia, Loredana, una delle sorelle di, è convinta che il ragazzo non abbia agito da solo. “Non credo che il ragazzo abbia fatto tutto da solo, non poteva avere tutta quella forza”, ha dichiarato a Il Giorno.Leggi anche: Omicidio di, l’assassino tifoso di Turetta e appassionato di arti marziali Il sospetto di un possibilesi fa sempre più forte, soprattutto nelle ore successive al delitto. La famigliacontinua a cercare risposte, mentre il dolore per la perdita dicresce ogni giorno di più.