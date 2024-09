Mondiali di pattinaggio Mattia che bella vittoria

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 28 settembre 2024) Oltre centodieci atleti provenienti da Paesi di tutto il mondo si stanno sfidando a Maliseti, nel campionato mondiale didella specialità "obbligatori" organizzato dalla Primavera Prato in collaborazione con il Dlf Pistoia. Ma in attesa di tirare le somme, in quanto la manifestazione si chiuderà domani, il club pratese può festeggiare anche sul piano agonistico: proprio un tesserato della Primavera si è aggiudicato il primo posto nella categoria "cadetti". Si tratta diDanesi, che ha confermato le ottime performance in campo internazionale esibite anche nelle scorse stagioni mettendosi alle spalle i due rivali argentini, riuscendo così a salire sul gradino più alto del podio. Buono anche il sesto posto di Angela Costantino.