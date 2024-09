Milan la testa è giusta Tris e vetta dopo il derby La rimonta di Fonseca

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) Re per una notte, a 342 giorni dall’ultima volta. Allora era il 20 ottobre dell’anno scorso, nell’era Pioli. Ora, è un nuovo, matto, Diavolo targato. Non importa se a braccetto c’è il Torino e tutte devono ancora giocare. Il segnale (fortissimo) resta. Ed è dato da chi, fino a pochi giorni fa, era fischiato e conto, dagli spalti alla critica. La lista dei successori era stata già compilata. Ma dai giorni del dentro o fuori, il tecnico ne sta uscendo (o ne è già uscito) col suo sorriso sornione e, soprattutto, col suo calcio. Non ha cambiato di una virgola la formazione che ha riportato ilsulla sponda rossonera del Naviglio. L’unica novità, la fascia sul braccio di Leao: "Lui è uno dei capitani (con Calabria e Theo Hernandez), tutti devono prendersi le responsabilità". Anche Morata dunque dall’inizio, alla faccia della borsite. Al Leverkusen ci si pensa da oggi.