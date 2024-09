Milan Gerry Cardinale sorride | utile da 4 milioni di euro a bilancio  E i ricavi?

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di sabato 28 settembre 2024), il club dichiude la stagione 2023/24 con unda 4di: e aumentano anche i ricavi! Ilchiude ilin positivo per la seconda volta consecutiva. Dopo messo la parola fine sulla stagione 2022/23 con unda 6,1di, il club capitanato daha chiuso l’anno 2023/24 con unda 4, a conferma dell’ottimo lavoro che sta svolgendo la dirigenza della società di via Aldo Rosso sotto questi punto di vista. Ildovrà, poi, essere sottoposto all’approvazione dell’assemblea degli azionisti verso la fine del mese di ottobre. Oltre alin positivo, in casaaumentano anche i ricavi e arrivano a toccare quota 457di, con un incremento del 13% rispetto alla scorsa stagione.